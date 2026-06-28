عمرو رشاد: 30 يونيو.. حكاية وطن انتصر بإرادة شعبية خالصة وقائد شجاع وجيش وطني شريف

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت إرادة شعبية خالصة للحفاظ على هوية الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، ووضعت مصر على طريق الاستقرار والتنمية.

وقال رشاد، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية في مختلف القطاعات، سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، أو تطوير البنية الأساسية، أو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والأمنية بما يواكب تحديات المرحلة.

المصريون صنعوا مستقبلهم بإرادة وطنية خالصة

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تتوقف نتائجها عند استعادة الأمن والاستقرار، بل أسست لمرحلة جديدة ارتكزت على بناء الإنسان المصري، عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم، وإطلاق المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد رشاد أن ما تحقق من أمن واستقرار بعد ثورة 30 يونيو جاء بتضحيات غالية قدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين خاضوا معركة شرسة ضد الإرهاب دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، وقدموا أرواحهم فداءً لمصر. وأشار إلى أن تضحيات الشهداء ستظل محل تقدير واعتزاز من جميع المصريين، وستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة في معاني الفداء والولاء والانتماء، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام.

وأكد على أن ذكرى 30 يونيو ستبقى رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية دولتهم، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والشرطة، ولكل أبناء الشعب المصري الذين اصطفوا دفاعًا عن وطنهم، ومؤكدًا استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى استكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.