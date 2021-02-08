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سيارات

بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:34 م
بيجو 2008
بيجو 2008
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صبري طلبه

كشفت شركة بيجو العالمية عن أحدث سياراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السيارة التي تحمل اسم الصانع الفرنسي ولكن تحت رقم 2008، وهي واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وتأتي هذه النسخة بإطلالة عصرية و قدرات فنية عالية تعزز من قوة بيجو العريقة.

 

وزودت السيارة بنسختين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصانا، و عزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

وتتسارع عجلات النسخة الاخرى عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء أيضًا مكون من 8 سرعات، و بقوة قدرها 155 حصانا،  وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

وتأتي النسخة بيجو 2008 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و باقة من أنظمة التحكم في المكابح و برامج المساعدة والتي تعزز من قدرات السيارة على الطريق.

 

وبالإضافة إلى حزمة أخرى من وسائل الرفاهية مثل، تكييف هواء، و مقود حركة مدعوم بالعديد من وسائل التحكم، و مثبت سرعة، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تتصل بالهواتف الذكية.

 

وتأتي بتصميم عصري و ظهر ذلك من خلال الشبكات الأمامية، و حزمة الانارة التي تتمثل في المصابيح الأمامية، و عجلات رياضية يتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق تجمع بين اللون الأسود و الفضي.

بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور
بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور
بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور
بيجو تكشف النقاب عن أحدث سياراتها.. الوحش 2008 موديل 2021.. صور
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