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رياضة

اللعبة.. محمد صلاح يكشف عن آخر استعداداته لـ مواجهة إيفرتون غدا السبت

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري عن أخر استعداداته لمباراة الفريق امام ايفرتون باستاد " انفيد " مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة 25 من بطولة الدورى الإنجليزى 

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صوره لـ تتر مسلسل اللعبة بالاضافة لبعض الصور لمران الفريق امس الخميس.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.

وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.

وتسلم محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب إحرازه الهدف.

اللعبة.. محمد صلاح يكشف عن آخر استعداداته لـ مواجهة إيفرتون غدا السبت
اللعبة.. محمد صلاح يكشف عن آخر استعداداته لـ مواجهة إيفرتون غدا السبت
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