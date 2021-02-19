بروتوكول تعاون بين جامعة العريش والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني

وقعت جامعة العريش محافظة شمال سيناء، برتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني من أجل تفعيل البحث العلمي ، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة العلمية والتطبيقية بما فيه تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠م.





وقع بروتوكول التعاون ممثلا عن جامعة العريش الأستاذ الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس الجامعة ، ووقع البروتوكول ممثلا عن الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ، السيد اللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد دارت مناقشات حول آلية تفعيل البروتوكول من جانب المختصين في الجانبين لتحقيق أقصى استفادة منها .





وكان من أبرز بنود البرتوكول تبادل الزيارات العلمية واكتساب الخبرات بين الجهتين علاوة على تنفيذ برامج للتدريب وكذلك تفعيل مجال البحث العلمى لخدمة مشروعات الثروة الحيوانية بجامعة العريش خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن المحافظة تقبل علي اقامة مشروع للإنتاج الحيواني لتربية وتسمين العجول والابقار والجاموس.





حضر اللقاء ا.د على معوض عميد طب بيطرى جامعة العريش والاستاذ صبرى عطية المستشار القانونى للجامعة و ا.د محمد فرجانى مستشار رئيس الوزراء داعماََ للبروتوكول وتحت إشراف عميد كلية الزراعة ا.د محمد نجاتى وتشريف كل من مقدم محمد سعيد ومصطفى عفيفى ..ومنسق البروتوكول عن الجامعة،والدكتور إيمان السراج أستاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث جامعة العريش.





وقد نظمت جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، اول قافلة علمية بقرية السادات ببئر العبد استكمالا لدور جامعة العريش في خدمة أهل سيناء الحبيبة ، وضمت تخصصات الزراعة والطب البيطري ، وبالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد ومديرية الطب البيطري بالمحافظة .





وقال الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة من أجل تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات .

وقال ،إن القافلة ضمت عدد من التخصصات في مجال الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم الزراعية ، كما تم عقد الندوات التثقيفية الصحية بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري وكلية الطب .

وأضاف، أنه تم تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا في منطقة بئر العبد غرب العريش لتقديم خدمات القوافل بها، مع إضافة الجانب الوقائي الخاص بمكافحة العدوى ورفع الوعي الصحي ومحو الأمية الصحية لدى المستفيدين من القوافل، وذلك من خلال ندوات تثقيفية تنفذ أثناء عمل القافلة الطبية.





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