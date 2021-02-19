أوقاف المنوفية: خطبة اليوم تضمن أهمية تنظيم النسل .. وافتتاح مسجدين بالمحافظة ..فيديو

قال الدكتور كمال السباعي ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية ، إن اليوم يشهد افتتاح مسجدين ، بالمحافظة ، الأول بمركز منوف ، علي مساحة 320 مترا بتكلفة 3 ملايين جنيه ، والثاني بمركز تلا ، موضحا أن الافتتاح سيكون بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف .





وأضاف الدكتور كمال السباعي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه تم فرش المسجدين بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف ، وهو ما يدل على سعي وحرص الوزارة على إعمار مساجد الله .





وأشار إلى أن خطبة اليوم ستتضمن موضوع تنظيم النسل ، لافتا إلى أن الله يطلب من الإنسان إصلاح الأرض وإعمارها ، ولها علاقة قوية بقدرة الوالدين على تنشئة طفل سليم وصالح .





وردا على تعليقات المواطنين على قرار دا الإفتاء، قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن التعليقات تدل على عدم فهم المواطنين، وتكشف عن الفوضوية الفكرية الموجودة الآن، معقبا: صنعة العلم عند الأمة المحمدية أعمق بكثير من المجيء بالأحاديث النبوية، بل تعتمد على مراحل وإجراءات أولية خاصة بجمع النصوص الخاصة بالموضوع في القرآن الكريم.





واسترسل: عند تناول مسألة لم يكن يأخذ العالم أول حديث يقابله ويقوله وكان يجمع الأحاديث التي ذكرت الموضوع ويستعرض آيات القرآن بالكامل، ويجمع الآيات المتعلقة وما يشير إلى الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددا على أن جمع النصوص من القرآن يجب تركيبها مع بعضها البعض.







