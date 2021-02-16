محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، حيث قدم له درع المحافظة متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مؤكدا دوره الهام والفعال خلال الفترة الماضية في العمل.





كما استقبل المحافظ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف الجديد وهنأه بمهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة.



