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محافظات

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:13 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، حيث قدم له درع المحافظة متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مؤكدا دوره الهام والفعال خلال الفترة الماضية في العمل.

كما استقبل المحافظ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف الجديد وهنأه بمهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل المحافظة ونشر تعاليم الدين السمحة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الاستمرار بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل داخل المساجد حفاظا على صحة وسلامة المصلين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف في أعمال إحلال وتجديد المساجد بنطاق المحافظة.
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