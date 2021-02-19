دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة.. التخصصات وأوراق التقديم

يتقدم الكثير من الطلاب بالجامعات المصرية للالتحاق بدبلومة التغذية التطبيقية والعلاجية بجامعة القاهرة ، ودراسة جميع البرامج والتخصصات الطبية الموجودة بها.





ويستعرض "صدى البلد" لطلاب هذه الدبلومات والمجالات والتخصصات الدراسية الموجودة بها، ونظام الدراسة والأوراق المطلوبة للتقديم.









دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة





تعد دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة دبلومة مشتركة بين كلية الزراعة وكلية الطب ، بجامعة القاهرة ويكون التقديم مرتين سنويًا (في مارس أو بداية ابريل - في أول سبتمبر).





وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة تتمثل في الآتي :-





- أصل شهادة التجنيد.

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد 2 صورة شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.





ويكون نظام الدراسة في دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة سنة دراسية مقسمة على فصلين دراسيين ، ويكون في كل فصل دراسي 5 مواد دراسية.





وتقبل دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة كليات الصيدلة والعلوم والزراعة والطب البيطري والاقتصاد المنزلي.





وتكون المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول في دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة في المجالات الآتية:-





- تقييم الحالة الغذائية وتغذية المرضى.

- ‏الاسس العامة لتغذية الإنسان.

- ‏مشروع التخرج.

- ‏قوانين وتشريعات.

- ‏فساد وحفظ وتداول الأغذية.









وبالنسبة للمقررات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في دبلومة التغذية التطبيقية جامعة القاهرة فتشتمل على التخصصات الاتية :-





- إدارة خدمة التغذية .

- ‏تخطيط وإعداد الوجبات .

- ‏الممارسات الصحية وتوعية وتثقيف صحي .

- ‏إنشاء وتجهيز وحدات التغذية .

- ‏تغذية الفئات الخاصة والحساسة.





ماجستير التغذية العلاجية جامعة القاهرة





يتسائل الكثير من طلاب ماجستير التغذية العلاجية جامعة القاهرة عن التخصصات والمجالات الخاصة بعلم التغذية العلاجية ، حيث يعد علم التغذية هو الذي يدرس الروابط بين النظام الغذائي وصحة الإنسان وتأثيره على صحته.





كما يعمل على تحسين عادات الأكل لتلبية الاحتياجات الغذائية و تنظيم برامج التغذية للأشخاص بحسب أعمارهم وأوزانهم.





مهام أخصائي التغذية العلاجية





وتتمثل مهام أخصائي التغذية العلاجية في العديد من الجوانب وتتبلور في الآتي :-





- الإشراف على الأطعمة الخاصة بالطلاب في المدارس .





- التوعية بأهمية الغذاء الصحي وكيف يؤثر على أجسادهم .





- معرفة حساسية الأطعمة لدى الأشخاص .





- تقييم الأغذية والتأكد من سلامتها ومعرفة مدى مطابقتها مع المعايير السلامة الغذائية .





- المساعدة وتدريب اللياقة البدنية والتعليم الصحي .





شروط دبلومة التغذية العلاجية





تتمثل شروط دبلومة التغذية العلاجية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يجيد الطالب اللغة الإنجليزية ، إضافة إلى اجتيازه الاختبارات الخاصة بها ، وتختص هذه الدبلومة الصيادلة ومتخصصي التغذية و الأطباء والممرضين ، والعاملين في المجالات الصحية .





وتستهدف هذه الدبلومة كل المتخصصين في مجالات "العلاجات الرياضية والطبيعية" وكذلك المهتمون بمجال العلاج البديلي والتكميلي ، وكذلك العاملين في مجال اللياقة البدنية وعلاج زيادة الوزن ومجال التغذية .





يتم تدريس هذه الدبلومة على يد متخصصين في مجالات التغذية ، وتوفر الجامعة العديد من الخدمات لطلاب هذه الدبلومة ، وتتمثل في الآتي :-





المكتبة الإلكترونية والتي تحتوي على كافة الأبحاث العلمية في مجال التغذية ، سواء التي أجريت في مصر أو في العالم كله ، حيث يسهل على الطلاب اطلاعهم على المعلومات .





مميزات دبلومة التغذية العلاجية





- هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها طلاب دبلومة التغذية العلاجية بالجامعة الأمريكية ، ومن أهم هذه المميزات تأهيل الطلاب للبورد الأمريكي المختص بالتغذية العلاجية ، إضافة إلى أنها تساعد في تأهيل الملتحقين بها للحصول على درجة الماجستير المهنية .





- وتعمل على تعريف الطلاب بكيفية علاج العديد من الأمراض عن طريق التغذية ، والعلاقة التي تربط التغذية بكل ما يعلق بضغط الدم والسرطان وكذلك أمراض القلب وجميع الأمراض المزمنة .





- كما أنها تمكن الطلاب الحاصلين عليها من معرفة الطريقة الصحيحة لتصميم وتنفيذ أي نوع من أنواع برامج التغذية ، والتي تختص بشكل محدد في علاج السمنة أو القضاء على النحافة وعلاج أسبابهم .