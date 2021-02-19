أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الجمعة 19-2-2021

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





أسعار الأسماك بأنواعها





وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 20 إلى 22 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17 إلى 19 جنيه .









وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 41 جنيها.





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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 75 جنيها.





ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .





كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 45 جنيها.





سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.





وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .





أسعار الجمبرى





وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 250 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 160 جنيها.











