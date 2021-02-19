ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 بعد تراجعها أمس بقيمة 10 جنيهات وفقًا لآخر تحديث موقع gold price today.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 779 و 777 جنيهًا.









وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا ما بين 888 و 890 جنيها.

ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 664 و 665 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6285 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.



