متدفعش أكتر من كدة .. التموين تحدد أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع يوميا مع مسئولي أسواق الجملة من خلال قطاع التجارة الداخلية بالوزارة الأسعار، والتي تخرج منها لكل السلع الغذائية( بيع جملة – بيع تجزئة)، وطبقا لبيان الأسعار الصادر من سوق العبور بالقاهرة، وذلك وفقا لسياسة متابعتها لأسواق الجملة والتجزئة.





وأكد البيان الصادر منذ قليل، أن الطماطم تخرج من السوق بسعر جنيه وتصل إلى 1.60 قرشا لتباع في أسواق التجزئة ما بين 2 جنيه وصولا إلى 3.50 جنيها / للكيلو، وللبطاطس تخرج بسعر جنيه وتصل إلى 2 جنيه لتباع بأسواق التجزئة من 2 جنيه إلى 3.50 جنيها / للكيلو، والبصل من 2.75 قرشا وصولا إلى 5 جنيهات ليباع في سوق التجزئة من 4 جنيهات وتصل إلى 7 جنيهات، أما الخيار فقد تفاوتت أسعاره من 1.50 قرشا إلى 3 جنيهات جملة لبياع بأسواق التجزئة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.





أما أسعار الفاكهة فقد شهد سعر البرتقال تفاوتا ملحوظا في الأسعار في الأيام الماضية، فمن سوق الجملة يخرج بسعر 2.25 قرشا ويصل إلى 5 جنيهات ليباع في أسواق التجزئة ما بين 5 جنيهات ويصل إلى 7 جنيهات/ للكيلو، وبالنسبة للموز فإنه يخرج بسعر 5 جنيهات ويصل إلى 10 جنيهات ليباع في أسواق التجزئة ما بين 8 جنيها إلى 10 جنيهات.



