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أخبار العالم

صحف الإمارات: قريبًا يخرج العالم من جائحة "كورونا" قياسًا بعدد الإصابات المسجلة عالميًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تتراجع، وحملات التطعيم تتكثف وتتسع في كل مكان؛ وخروج العالم من جائحة كورونا هو أمرا حتميا قياسا بعدد الإصابات المسجلة عالميًا بالفيروس، لكنه لن يكون دفعة واحدة؛ بل على مراحل، تجنبًا لأي انتكاسة في المستقبل المنظور.
فتحت عنوان "بشائر ما بعد الجائحة"، أوضحت صحيفة "الخليج"، في افتتاحيتها، أن منظمة الصحة العالمية تزف بحذر البشرى تلو الأخرى .. مشيرة إلى أن المؤشرات تفيد بأن الحرب العالمية على فيروس كورونا قد اهتدت إلى الخطط الاستراتيجية الكفيلة بهزيمة الفيروس الخبيث، ليتفرغ المجتمع الدولي لاحقًا، لإزالة آثاره المدمرة على جميع الصعد.
وأكدت الصحيفة أن أغلب الدول واعية للتحديات المنتظرة ما بعد الخلاص من الوباء، وهو ما سيعزز التنسيق ويدفع إلى انتهاج سياسات وخطط ناجعة، تجعل الحياة بعد «كورونا» أفضل، والعالم أكثر أخوة وتراحمًا ونبذًا للصراعات والخلافات.
من جانبها، أكدت صحيفة "البيان" أن الإمارات تقدم مثالًا على التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة العالمية فيروس "كورونا"، فبالتوازي مع حملات التطعيم المتعاظمة في الدولة ضد الوباء، والحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، تدور عجلة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، على نحو متزايد، مسجلة أرقامًا ومؤشرات لافتة على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "إرادة التعافي"، أنه يمكن للمرء أن يلحظ، في هذا السياق، عودة قطاع النقل، على رأسه الطيران، إلى النشاط واستعادة وجهاته المتعددة، مع تنامي الزخم على هذه الوجهات، في حين أن حركة الشحن بأنواعها، الجوية والبحرية والبرية، نشطة وتحافظ على ديمومة سلاسل التوريد، في الإمارات، ومع الدول صاحبة الاقتصادات المرتبطة بها.
وفي الوقت ذاته، اجتاز قطاع السياحة والخدمات مرحلة متقدمة من استعادة زخمه، ما أضفى مزيدًا من الإشارات التي تبعث برسائل أمل إلى العالم، وأنعش الحياة في الحواضر الإماراتية، لا سيما في مجالات التسوّق ومزاولة الأعمال، وتعافي الحياة التجارية.
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