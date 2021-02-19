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أخبار البلد

تعرف على جدول مواعيد انتخابات الصحفيين 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

ننشر جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها الجمعة الأولى من مارس ٢٠٢١ وذلك على مقعد النقيب و٦ اعضاء للمجلس.


حيث فتحت لجنة تلقي طلبات الترشيح أبوابها منذ أمس الخميس 18 إلي 22 فبراير من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 3 عصرا فيما عدا اليوم الأخير حتي الساعة 12 ظهرا وإعلان الكشوف بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.



وتبدأ اللجنة فى تلقى الطعون والتنازلات بداية من 22 إلي 27 فبراير  من الساعة 10 صباحا إلي الساعة 3 عصرا فيما عدا اليوم الأخير حتي الساعة 12 ظهرا بالقاعة المستديرة بالدور الثالث ويتم إعلان الكشوف.


وفي 5 مارس تبدأ الجمعية العمومية والإنتخابات " اكتمال النصاب القانوني بنصف عدد الأعضاء + 1، حيث يتم تسجيل الحضور من 10 صباحا حتي 12 ظهرا والمد ساعة ثم ساعة أخري، بالسراق المقام أمام المبني، ويكون التصويت عقب اكتمال الجمعية العمومية، في اللجان الموزعة بالمبني، ثم الفرز وإعلان النتيجة.


أما في حالة الإعادة علي منصب النقيب تظل الجمعية العمومية في حالة إنعقاد حتي إنتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتجري الانتخابات في اليوم التالي 6 مارس القادم 2021 في الاجتماع الأول ويبدأ التصويت من الساعة 3 عصرا حتي 7 مساءا في اللجان الموزعة بالمبني.


وفي 19 مارس يتم الاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات " اكتمال النصاب القانوني بربع عدد الأعضاء " ويتم تسجيل الحضور من 10 صباحا إلي 12 ظهرا والمد ساعة ثم ساعة أخري، في السرادق المقام أمام المبني، ويتم التصويت عقب اكتمال الجمعية العمومية في اللجان الموزعة بالمبني، والفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبري بالدور الرابع.

أما في حالة الإعادة علي منصب النقيب تظل الجمعية العمومية في حالة إنعقاد حتي انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات وتجري الانتخابات في اليوم التالي 20 مارس يتم الإعادة علي منصب النقيب في الاجتماع الثاني، ويكون التصويت من 3 عصرا حتي 7 مساء في اللجان الموزعة بالمبني.
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