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برلمان

المصريين الأحرار: تطوير القرى مشروع القرن يقوده رئيس جريء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:54 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين  الأحرار، إن مشروع الدولة المصرية لتنمية وتطوير القرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد مشروع القرن الحالى يهدف تغيير ملامح الخريطة القروية فى مصر ويحدث طفرة شاملة على كافة الأصعدة، ويمثل خطوة جريئة من قائد صاحب رؤية ثاقبة تخدم أبنائه في ربوع الوطن.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار» فى تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع اجتماعيا بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.

وأوضح أن الدولة تخوض تحدي حقيقى يخدم ما يزيد عن 55 مليون مواطن مصرى بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزه للغاية مما يدعو الجميع لتكاتف ودعم وتعزيز مسار الدولة لتحقيق تلك النقلة النوعية وغير المسبوقة.

وتابع:" أن المشروع الرئاسي بأنه فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطني تلك القري، بالإضافة إلى الفرصة السانحة لكافة المصانع والشركات الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن مصر تبني بسواعد ابنائها ولزامًا على الجميع حسن استغلال الفرصة المثالية ولاسيما بأن المشروع كاملا يعتمد في كافة متطلباته على الصناعة الوطنية.
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