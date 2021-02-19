أشرف أبو الفضل: تصريحات تامر أمين عن الصعايدة لن تمر مرور الكرام

استنكر النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب تصريحات الإعلامي تامر أمين بشأن أبناء وبنات الصعيد والريف وما ورد على لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام.





وطالب أبو الفضل في تصريحات له اليوم، بضرورة إحالة هذه الواقعة للتحقيق ومحاسبة تامر أمين على هذه التصريحات الخاطئة والمهينة في حق أبناء الصعيد والريف، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر من أي شخص وبالأخص إن كان إعلاميا، يجب أن يتناول موضوعاته بمهنية وموضوعية دون تجريح أو تطاول.





وأكد عضو مجلس النواب على أن تامر أمين اجتزء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الزيادة السكانية وأساء فهمها وترجمتها، منوها إلى أن الرئيس السيسي حافظ على كرامة أبناء الصعيد والريف وسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القرى بوجه بحري وقبلي، بجانب توفير حياة كريمة تليق بهم من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة.



