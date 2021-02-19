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برلمان

أشرف أبو الفضل: تصريحات تامر أمين عن الصعايدة لن تمر مرور الكرام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:55 م
النائب اشرف ابو الفضل
النائب اشرف ابو الفضل
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القسم السياسي
استنكر النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب تصريحات الإعلامي تامر أمين بشأن أبناء وبنات الصعيد والريف وما ورد على لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام.

وطالب أبو الفضل في تصريحات له اليوم، بضرورة إحالة هذه الواقعة للتحقيق ومحاسبة تامر أمين على هذه التصريحات الخاطئة والمهينة في حق أبناء الصعيد والريف، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر من أي شخص وبالأخص إن كان إعلاميا، يجب أن يتناول موضوعاته بمهنية وموضوعية دون تجريح أو تطاول.

وأكد عضو مجلس النواب على أن تامر أمين اجتزء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الزيادة السكانية وأساء فهمها وترجمتها، منوها إلى أن الرئيس السيسي حافظ على كرامة أبناء الصعيد والريف وسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القرى بوجه بحري وقبلي، بجانب توفير حياة كريمة تليق بهم من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة.

ووجه نائب الصعيد رسالة إلى الإعلامي تامر أمين بضرورة تصحيح مفاهيمه الخاطئة عن الصعايدة، والنظر إلى العظماء والقيادات الذين خروجوا منهم، فضلا عن مراجعة تصريحات الرئيس السيسي بشأن تنمية الصعيد، مشددا على أن الصعيد أهل كرامة وشرف ولا يقبلون لبناتهن العمل كـ "خادمات" كما قال تامر أمين.
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