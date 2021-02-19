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أخبار العالم

جدة: 5 مستشفيات و7 مراكز صحية للتطعيم بلقاح كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:57 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أطلقت الشؤون الصحية في جدة والمحافظات التابعة لها اليوم الجمعة خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في 5 مستشفيات وسبعة مراكز صحية، بعد تهيئتها لاستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة من خلال تجهيز 103 غرف لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة.

وتعد هذه الخطوة امتدادا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا، بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا والتي تضعها الدولة في أولى اهتماماتها، وتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة دوليًا في وقت قياسي للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة عكاظ.

ويأتي هذا التوسع ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وامتدادا لحملة التطعيم التي سبق أن تم إطلاقها في جدة حيث تشمل المواقع (مستشفى الملك عبدالعزيز، مجمع الملك عبدالله في شمال جدة، مستشفى الولادة والأطفال، المستشفى الميداني، مستشفى أضم العام)، في حين تشمل المراكز السبعة كلًا من مركز صحي المحجر، مركز صحي الأمير عبدالمجيد، ومركز صحي البوادي1، إضافة إلى مركز صحي أبحر الشمالية، ومركز صحي الجامعة، وأيضًا مركز صحي المرجانية برابغ، ومركز صحي الليث.

وأكدت صحة جدة أن المستشفيات والمراكز الصحية روعي فيها التوزيع الجغرافي لخدمة الجميع، مشيرة إلى أن الآلية حسب ما أعلن عنه سابقًا، وستكون الأولوية لكبار السن ومن هم في أشد الحاجة إليها، ومن ثم بقية المستفيدين، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.
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