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أخبار البلد

لن نسامح.. أحمد موسى يتضامن مع أهالي الصعيد ضد تصريحات تامر أمين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:15 م
احمد موسي
احمد موسي
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مصطفى كرم

استنكر الاعلامي احمد موسي تصريحات الاعلامي تامر امين عن الصعايدة والارياف في برنامجه امس على قناة النهار .

وكتب احمد موسي عبر  صفحته بفيس بوك، قائلا: «كل التقدير والأحترام لأهلي في الصعيد وكل مصر .. كل التقدير لكل بنت وسيدة مصرية من الصعيد والريف .. أنتم جميعا فخرنا وشرفنا يا أعز الناس .. فخور أنني مصري صعيدي من أب وأم من قرية شطورة بقلب صعيد مصر النابض الشريف العفيف بكل أهله ..نعم حقكم محفوظ ولن نسمح أبدا أبدا بمن يتطاول أو يقترب من أهلنا ..المحاسبة  واجبة وبسرعه».

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي  تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك  لتوضيح حقيقة تصريحاته بشأن فتيات الصعيد.

 وقال تامر امين فى الفيديو: " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد، حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة"، وتابع امين : "في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له، وحاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر"، مضيفا:"ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا :  بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها".

واكد تامر امين : "في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".

لن نسامح.. أحمد موسى يتضامن مع أهالي الصعيد ضد تصريحات تامر أمين
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