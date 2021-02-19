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محافظات

نصف مليار جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 115 ألفًا و 567 طلب  تصالح، بقيمة 516 مليونًا و 761 ألف جنيه .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وتابع، نستقبل الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
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