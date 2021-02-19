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أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن القادمين الى البلاد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:43 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي عن قرار عاجل بشأن القادمين الي البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول اي مسافر مالم يكون لديه حجز فندقي، مبينا انه سيتم اعادته الى جهة القدوم. 

يأتي ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبناء على قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد.

وشدد المسؤول الكويتي في بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية علي ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق مسافر للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية والبحرية، للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر من دولة الكويت واليها.

وقال  العوضي في بيان وزارة الداخلية الكويتية :  على  القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى إلى البلاد  ضرورة الحجز الفندقي.

كما طالب المسؤول الكويتي المسافرين بضرورة الالتزام  بكافة التعليمات و الإرشادات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة و وزارة الداخلية بالإضافة إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها.

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