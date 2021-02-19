من الأزهر الشريف .. رسالة دكتوراه تناقش الآراء الأصولية للإمام البغوي.. صور

شروق بهاء الدين محمد أنيس عبادة ، المدرس المساعد بكلية حصلت الباحثة، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، على درجه الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.





وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان" الآراء الأصولية للإمام الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي"، المتوفي سنة 516 هـ-جمعا وتوثيقًا ودراسة.





وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور ماهر أحمد محمد عامر أستاذ أصول الفقه وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا( مشرفا أصليا)، والدكتورة تركية مصطفى الشربيني أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة ( مشرفًا مشاركًا) ، والدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية( مناقشا خارجيًا)، والدكتورة فرحانة علي شويته أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات- المنصورة( مناقشًا خارجيًا).

والإمام الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي توفي سنة 516 هـ وشهد له علماء عصره بإمامته ورسوخ قدمه في علم الحديث وفي علم الفقه وفي الزهد والتقوى ولقب في عصره بمحبي السنة وركن الدين رضي الله عنه.









وتعد الباحثة حفيدة العالم الفقيه الشيخ محمد أنيس عبادة أحد علماء الأزهر الشريف الذي قدم مؤلفات عديدة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.



