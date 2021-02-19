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حوادث

إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:47 م
إصابة 21 شخصًا في
إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء
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ايمن محمد
أصيب ٢١ شخصًا اليوم الجمعة بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث انقلاب حافلة سياحية، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب حافلة سياحية كانت قادمة من شرم الشيخ في طريقها إلى القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون، اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جري الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفي أبورديس المركزي، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح مابين كسور وسحجات وكدمات وجروح ، وجرى استخراج تصاريح خروج لـ17 حالة لتحسن أوضاعهم الصحية، ويخضع 4 آخرين للحجز الداخلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى التقييمات اللازمة وتحديد وصف الإصابات لكافة المصابين، بعد إجراء الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والأشعات، واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقدم وكيل الوزارة التحية والتقدير، للدكتور أحمد داكر مدير المستشفي ، ولأعضاء الفريق الطبي مشيدا بدورهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة المصابين .

 اقرا ايضا : 
إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء
إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء
إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء
إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء
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