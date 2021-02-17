وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

رغم أن تساقط الثلج علي سانت كاترين بشكل خفيف ولكن كانت فرحة سكان سانت كاترين كبيرة، فهم ينتظرون كل عام موسم تساقط الثلوج كأنه عيد يأتي لمدينة سانت كاترين.





وقد تساقطت أمس كميات خفيفة من الثلج علي سانت كاترين وخرج الأهالي للشوارع يحتفلون بتساقط الثلج ويجمع الأطفال الثلج من الأرض ويصنعون الكرات به.

وقال صالح عوض، أحد شباب مدينة سانت كاترين أن موسم تساقط الثلج فرحة وعيد لكل أبناء سانت كاترين، حتي المسافرين منهم يعودون لمشاهدة تساقط الثلوج.





وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الثلج تساقط بشكل خفيف، مشيرا إلي أنه الجميع في انتظار الثلج الكثيف وخاصة مع انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر.









وكانت تعرضت مدينة سانت كاترين لانخفاض في درجة الحرارة وصلت ل3 تحت الصفر في بداية الساعات الأولي من الليل .





وقال الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبالية أن جميع أهالي سانت كاترين سعداء بتساقط الثلوج مشيرا إلي أن عندما تتساقط الثلوج وتكتسي المدينة باللون الأبيض يكون يوم فرح لسكانها.





وأشار محمد فتيح أحد شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين إلى أنه ربما تزداد الثلوج المتساقطة حتي الصباح وتغطي أنحاء كثيرة بمدينة سانت كاترين مشيرا إلي أن عشاق سانت كاترين يحبون موسم تساقط الثلوج ويخرجون ليصنعوا رجل الثلج وكرات الثلج و يتزحلق الاطفال علي الثلوج.

وكانت رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموجة الطقس الباردة والرياح التي سوف تهب علي جنوب سيناء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





حيث من المتوقع أن تتعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيول وهبوب رياح علي مدن راس سدر وسانت كاترين وطور سيناء ونويبع.





وقد أعلنت محميات جنوب سيناء غلق محميات جنوب سيناء الخمسة أمام حركة السياحة والرحلات وهم محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ ودهب وكذلك محمية ابو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل "عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة " ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسي ووادي جبال والأربعين واطلاح والتلعة.

كما الغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتي انتهاء موجة الطقس الباردة.





وفي سياق متصل عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسه ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء لوضع خطه لمجابهه اية احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة.





وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة باعداد تقرير يومي مفصل عن مدي جاهزية اجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن ورفع درجه الاستعداد لمجابهه الاخطار المتوقعه والحد من الخسائر ان وجدت حفاظا علي ارواح المواطنين.