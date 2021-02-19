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استشاري: الزيادة السكانية تضغط على كل موارد الدولة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:53 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية ومقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، سر رفض أغلب المصريين، تنظيم النسل.

وقال الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم"  والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"الشعب المصري وعقب الحملات الكبيرة التي تحدثت عن تنظيم الوعي؛ أصبح أكثر وعيًا في هذا الأمر".

وأشار الشيتاني إلى أن الزيادة السكانية تضغط على كل الموارد التي تمتلكها الدولة، وعلى البنية  الأساسية والمدارس والطرق  والكهرباء.

ونوه بأن أزمة الزيادة السكانية في مصر، تفاقمت، مؤكدًا أنها تخفض الحد الادنى للفرد من مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أنها مشكلة ممتدة ومزمنة وثقيلة في إصلاحها.
 
وأوضح أن امتلاك الدولة استراتيجية وخطة خاصة بالسكان؛ ستكون هذه الاستراتيجية لـ10 سنوات، حتى يكون لها مردود كبير على أرض الواقع، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة ستحل الكثير في الأزمة التي نعيشها الآن.
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