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مشيرة خطاب: تطبيق القانون الخطوة الأهم لمواجهة الزيادة السكانية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:06 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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حمزة شعيب
قالت السفيرة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان سابقا إن مواجهة الزيادة السكانية هي مسألة حياة أو موت.

وتابعت "خطاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" التوعية بخطورة الزيادة السكانية أمر مهم، ولكن الأهم هو تطبيق القانون".

وأشارت خطاب إلى أنه "مرت على مصر فترات إنجاز في ملف الزيادة السكانية، ومررنا بفترات تراجع كبير أيضا".

ونوهت بأن هناك إرادة سياسية للتصدى للزيادة السكانية ووضع حلول جذرية لهذا الملف للخروج بنتائج إيجابية ومختلفة عن السابق.
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