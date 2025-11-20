قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
العملات الآسيوية تستقر بعد هبوط حاد.. والدولار يرتفع مع تراجع رهانات خفض الفائدة

أ ش أ

استقرت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعد تكبّدها خسائر حادة في الجلسة السابقة، عقب صعود قوي للدولار الأمريكي بدعم من محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قلّص توقعات خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر انقساماً واضحاً بين صانعي السياسة النقدية؛ إذ استبعد "عدد كبير" منهم خفض الفائدة في ديسمبر، بينما رأى "عدد آخر" أن الخفض لا يزال وارداً. 

وعمق هذا التباين الغموض المحيط بتوقعات الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص رهانات التيسير النقدي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية—بنحو 0.7%، في إشارة إلى أن الأسواق بدأت تُسعّر ميلاً أكثر تشدداً من جانب بنك الفيدرالي.

وواصل الين الياباني خسائره ليهبط إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، وسط مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي لليابان، في وقت لم تُظهر فيه السلطات أي إشارات على تدخل وشيك لدعم العملة.

وارتفع الدولار أمام الوون الكوري USD/KRW بنحو 0.1% بعد صعود 0.5% في جلسة الأربعاء؛ كما صعد الدولار/الدولار السنغافوري USD/SGD بنسبة 0.1%.

وسجل الدولار/الروبية الهندية USD/INR ارتفاعاً بنحو 0.2% وتعافى الدولار الأسترالي AUD/USD بشكل طفيف بعد تراجعه 0.5% أمس.

فيما تحرك اليوان الصيني في نطاق محدود، مع ارتفاع طفيف الدولار/اليوان USD/CNY بنسبة 0.1%، بينما بقي اليوان الخارجي USD/CNH مستقراً.
 

استقرت معظم العملات الآسيوية خسائر حادة صعود قوي للدولار الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

المتهمين

أسر ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالسلام تغادر مقر النيابة

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

