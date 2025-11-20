قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير يكشف توجهات يهود بريطانيا السياسية.. لمن يصوتون في الانتخابات؟

الجالية اليهودية في بريطانيا
الجالية اليهودية في بريطانيا
القسم الخارجي

أظهر بحث جديد صدور عن معهد أبحاث السياسات اليهودية تحولًا لافتًا في التوجهات السياسية لليهود في بريطانيا، مع تراجع حاد في دعمهم لحزبي العمال والمحافظين إلى 58% في يوليو 2025، بعد أن بلغ 84% في عام 2020، وهو أدنى مستوى يسجل منذ بدء الرصد.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى تصاعد واضح في دعم حزب الخضر، خاصة بين اليهود الأصغر سنًا وذوي التوجهات "غير الصهيونية"، رغم مواقف الحزب الناقدة لإسرائيل، والتي وصلت إلى وصفها بـ"دولة فصل عنصري" في مؤتمر الحزب عام 2024. 

وارتفعت نسبة الدعم للخضر إلى 18% بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ7% فقط في عموم الناخبين.

توجهات اليهود الأرثوذكس

وفي المقابل، سجل حزب حزب الإصلاح نموًا ملموسًا بين اليهود الأرثوذكس الأكبر سنًا والمرتبطين بهوية سياسية صهيونية، إذ ارتفعت نسبة دعمه من 3% في أغسطس 2024 إلى 11% بحلول يونيو 2025، رغم أن هذا الارتفاع ظل أقل مما سجله الحزب بين عموم الناخبين.

وقال مدير معهد أبحاث السياسات اليهودية، جوناثان بويد، إن حزب الإصلاح يجذب فئات "أكبر سنًا وأكثر التزامًا دينيًا"، بينما يستقطب الخضر "اليهود الأصغر سنًا والأقل ارتباطًا مؤسسيًا".

واعتبر التقرير أن التحول نحو الحزبين يعكس تفككًا في الولاء التقليدي لليهود تجاه الحزبين الرئيسيين.

وأوضح التقرير أن هذا التحول تغذيه ثلاثة عوامل رئيسية:

  1. الحرب على غزة واستمرار تأثيرها الاستقطابي.
  2. تصاعد معاداة السامية، والذي بلغ ذروته في الهجوم على كنيس هيتون بارك.
  3. تراجع الثقة في الأحزاب التقليدية التي ينظر إليها كضعيفة أو غير قادرة على حماية مصالح المجتمع.

وللمرة الأولى، انخفض إجمالي دعم اليهود للحزبين الرئيسيين إلى أقل من 60%، في مؤشر قال التقرير إنه قد يعكس "تحولًا بنيويًا" في الهوية السياسية لليهود البريطانيين.

وبين المعهد، الذي شمل مسحه 11 ألف مشارك يهودي، أن دعم اليهود لحزب العمال تراجع بنسبة 13% مع منتصف 2025، بينما تراجع دعم المحافظين بنسبة 4%، وهو ما يتماشى مع اتجاهات الناخبين عمومًا.

كما ظل دعمهم لحزب الديمقراطيين الأحرار منخفضًا ومستقرًا عند نحو 9%.

وأكد التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المحتمل أن يصبح المجتمع اليهودي في بريطانيا أكثر انقسامًا سياسيًا، ما قد يؤدي إلى توترات داخلية متصاعدة.

يهود يهود بريطانيا الخضر المحافظين الجارديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد