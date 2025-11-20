أحمد صبور: مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات العُمانية وتوفر كل أوجه التعاون والتسهيلات

ألقى المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات "The Investor"، كلمة أكد فيها عمق العلاقات المصرية - العُمانية، قائلاً إن الروابط بين البلدين تاريخية وسياسية واستراتيجية، وقد بلغت "أفضل حالاتها" خلال السنوات الأخيرة بفضل روح التعاون والتكامل بين القيادتين.

وأشار صبور خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأوضح صبور، أن هناك قطاعات واسعة يمكن لمصر وسلطنة عمان العمل فيها معًا، من بينها الزراعة والصناعات الغذائية، والنقل واللوجستيات، والتطوير العقاري، والصناعة وغيرها من المجالات الواعدة.

وكشف صبور عن نجاح التجربة المصرية في السوق العُمانية، مشيرًا إلى السوق العُماني يشهد إقبالًا متزايدًا من جانب الشركات المصرية، من بينها شركات كبرى مثل الأهلي صبور، والعتال وغيرهما، نظرًا لكونه سوقًا خصبًا يمتلك فرصًا كبيرة للنمو.

وأشاد بالتعاون الاستثنائي من وزارة الإسكان العُمانية، مؤكدًا أن أي تحديات كانت تُحل بسرعة كبيرة، وهو ما يعكس جدية السلطنة في جذب الاستثمارات المصرية.

ودعا صبور في كلمته المستثمرين العُمانيين والقطاع الخاص إلى التوسع في الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات العُمانية وتوفر كل أوجه التعاون والتسهيلات.

وأشار صبور إلى أنه يجري حاليًا إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري-العُماني، بما ينسجم مع رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات المشتركة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.