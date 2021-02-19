هدد بشطبه.. رسالة واتساب تكشف عن كارثة محتملة في اتحاد القفز بالمظلات غدا





حذر أحمد سمير لاعب منتخب مصر للقفز بالمظلات مسئولى اتحاد اللعبة من وقوع كارثة محتملة قد تؤدى لموت بعض اللاعبين حال إصرار المدير الفنى للمنتخب على تنفيذ قفزة حرة بالمظلات فجر الغد بمنطقة وادى العواسج بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوى.





وحصل صدى البلد على صورة من رسالة الواتس آب التي أرسلها أحمد سمير إلى مسئولى اتحاد القفز بالمظلات يحذرهم خلالها من حدوث ما وصفه بالكارثة التى قد تؤدى إلى موت أحد اللاعبين .





وقال سمير فى رسالته التحذيرية لمسئولى الاتحاد: نظرا لحرصي الشديد علي رياضة القفز بالمظلات و استكمال مسيرتكم الحالية المنظمة أوجه نظر سيادتكم نحو التالي ..اتخذ المدير الفني للاتحاد الحالي قرارات في منتهي الخطورة بالاتحاد و قد تؤدي إلى وفاة لاعبين بسبب تصرفاته غير المبررة مستغلا ثقتكم فيه و عدم مراجعته فنيا فيما يفعل .





وكشف سمير: بعد مراجعة الكشف الموجود بالاتحاد و يحمل توقيع المدير الفني ونائب رئيس الاتحاد فوجئت بوجود أسماء ليس لها علاقه بالقفز الحر و لم تسافر خارج مصر للتدريب علي الدورة حيث الكل يعلم انه لا يوجد دورات قفز حر في مصر لعدم وجود معلمين معتمدين دوليا وعدم وجود طلعات جوية كافية، ولهذا كل المدنيين الحاصلين على الرخصة الخاصة بالقفز من خارج مصر و معهم ما يدل حصولهم علي الدورة و معهم امضاءات لكل قفزه بالدورة و مرفق فيديوهات لهذا وهذا أساسي لاستخراج الرخصة.





وقال سمير : علمت انه لا يوجد اي معلم مختص لعمل الدورة حيث أن كل لاعب يحتاج الي عدد ٢ معلمين متخصصين مرخص لهم دوليا لإعطاء دورة القفز الحر ..فوجدت أن حياة هؤلاء اللاعبين الثلاثة علي المحك بسبب عدم اتباع المدير الفنى اللوائح الدولية و تعليمات السلامة المعترف بها دوليا اللعبة القفز بالمظلات التي تعد أخطر الرياضات الموجودة و هو علي علم و يقين أن ما يفعله خطأ و لكن لا أعرف ما سبب أفعاله و اختياراته الخطيرة هذه و لمصلحة من !!. و أيضا أغلب الاسماء الباقية بالكشف الموضع عن طريقه مضي علي آخر قفزة لهم من سنة الي ثلاثة سنوات و هذا خطر جدا لأن اللوائح الدوليه المتبعة في جميع أنحاء العالم تنص علي((أنه من مضي علي آخر قفزة له أكثر من ٣ أشهر يعاد تقييمه عن طريق مدرب مختص يقفز معه لوحده )).





و لهذا أحذر سيادتكم من هذا خطأ المدير الفني و أرجو التحقيق معه و أرجو اذا ثبتت هذه الوقائع الاستغناء عن خدماته قرار حرصا على سلامة اللاعبين و استمرار النشاط حيث انه يستغل ثقتكم فيه و يستغل عدم مراجعتكم له فيما يقرر فنيا و هذا قد يضر بالاتحاد و قد يمس باسمائكم المرموقه التي لا غبار عليها و لطالما كان الإتحاد المصري للمظلات حريص علي سلامه اللاعبين و مستقبل اللعبة .





الغريب أن نائب رئيس اتحاد القفز بالمظلات والقائم بأعمال رئيس المجلس فور وصول رسالة الواتس أب له هدد اللاعب أحمد سمير بشطبه دون الرجوع لأعضاء المجلس الذين أكدوا فتح التحقيقات فى المذكرة المرسلة لهم .



