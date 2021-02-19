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فوائد لا تعلمها عن تناول السبانخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول السبانخ.

من فوائد السبانخ:
١- مفيد جدًا للدم وللأشخاص الذين يعانون من فقر الدم لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.

٢- يحافظ على صحة العظام ويمنع من هشاشتها بسبب الكالسيوم، الفوسفور وفيتامين k المتواجد بنسبة جيدة فيه.

٣- يحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم و قليل بالصوديوم (الملح) و الدهون . 

٤- غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والسرطانات.

٥- مفيد جدًا لصحة البشرة، الشعر والعيون لاحتوائه على فيتامين C, A.

٦- غني بالألياف والماء فيمنع من الإمساك.

٧- قليل بالسعرات الحرارية لذلك يساعد في خسارة الوزن.
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