فوائد لا تعلمها عن تناول السبانخ

من فوائد السبانخ:

١- مفيد جدًا للدم وللأشخاص الذين يعانون من فقر الدم لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.





٢- يحافظ على صحة العظام ويمنع من هشاشتها بسبب الكالسيوم، الفوسفور وفيتامين k المتواجد بنسبة جيدة فيه.





٣- يحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم و قليل بالصوديوم (الملح) و الدهون .





٤- غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والسرطانات.





٥- مفيد جدًا لصحة البشرة، الشعر والعيون لاحتوائه على فيتامين C, A.





٦- غني بالألياف والماء فيمنع من الإمساك.



