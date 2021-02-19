فوائد لا تعلمها عن تناول السبانخ

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول السبانخ.
من فوائد السبانخ:
١- مفيد جدًا للدم وللأشخاص الذين يعانون من فقر الدم لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك.
٢- يحافظ على صحة العظام ويمنع من هشاشتها بسبب الكالسيوم، الفوسفور وفيتامين k المتواجد بنسبة جيدة فيه.
٣- يحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم و قليل بالصوديوم (الملح) و الدهون .
٤- غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والسرطانات.
٥- مفيد جدًا لصحة البشرة، الشعر والعيون لاحتوائه على فيتامين C, A.
٦- غني بالألياف والماء فيمنع من الإمساك.
٧- قليل بالسعرات الحرارية لذلك يساعد في خسارة الوزن.