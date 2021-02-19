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رياضة

خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:51 م
مباراة الأهلي والمريخ
مباراة الأهلي والمريخ
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محمد السعيد
كشف زاكي الدين المنسق الإعلامي لنادي المريخ  حقيقة اعتداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالشتائم على بعض لاعبي الفريق السوداني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاكي الدين في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": محمود كهربا وجه شتائم لبعض لاعبي المريخ خلال المباراة الماضية".

وتابع:" أخبرت إدارة الأهلي بما حدث من جانب كهربا، ووعدوني بعدم ترك الأمر يمر مرور الكرام".

وأشار:" ندرس تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لكن نحسم موقفنا حتى الآن".

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالتر بواليا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث اشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.
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