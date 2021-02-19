خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

وقال زاكي الدين في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": محمود كهربا وجه شتائم لبعض لاعبي المريخ خلال المباراة الماضية".

وتابع:" أخبرت إدارة الأهلي بما حدث من جانب كهربا، ووعدوني بعدم ترك الأمر يمر مرور الكرام".

وأشار:" ندرس تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لكن نحسم موقفنا حتى الآن".

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالتر بواليا.





ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



