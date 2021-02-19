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رياضة

طبيب فريق الزمالك يصل السنغال قبل مغادرة البعثة.. تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:52 م
الدكتور محمد أسامة
الدكتور محمد أسامة
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصل إلى السنغال منذ قليل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من  فيروس كورونا.

وقرر باتشيكو خوض اللاعبين التدريب في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم تناول وجبة الغداء يعقبها التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي ثم استقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علما بأنه كان قد تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى التي احتضنها استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضي.

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