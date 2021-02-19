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محافظات

تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:52 م
تحويل قط ذكر إلى
تحويل قط ذكر إلى أنثى بكفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
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محمود زيدان
أجرى فريق طبي بيطري بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أيمن الشرقاوي، رئيس الفريق، جراحة دقيقة لإنقاذ حياة قط ذكر، يبلغ من العمر عامين، ويعاني من احتباس بول منذ يومين.

وقال الشرقاوي، لـ"صدى البلد"، إن القط ظهرت عليه أعراض تدل على احتباس البول مثل الذهاب إلى مكان الحمام وأخذ وضع التبول و لا يوجد تبول مع صراخ ممزوج بالألم.

وأضاف، استقبلنا الحالة داخل المستشفى البيطرى بدسوق و قام الفريق الطبي بإجراء الأشعة والتحاليل التي أثبتت احتباس البول نتيجة الحصوات، وهذا شائع في ذكور القطط نتيجة تناول أكل Dry food ، سيئ أو أكل به أملاح.

وتابع، بعد التأكد من احتباس البول داخل المثانة وأنها على وشك الانفجار،  قرر الفريق الطبي التدخل السريع جراحيًا باستخدام القسطرة البولية تحت التخدير الكامل، و تم التدخل بالقسطرة.

استكمل حديثه، قائلًا، لكن مع كثرة الحصوات و استحالة التدخل بالقسطرة كان لابد من بديل لإنقاذ حياة القط، خاصة أن تحليل الكريتاينن الذي يدل علي كفاءة الكلى ارتفع 10 مرات الطبيعي كما ينذر بفشل كلوي مع ارتفاع نسبة البولينا في الدم مما يؤثر علي حياته.

وأضاف، رئيس الفريق الطبي البيطري، تم أخذ موافقة صاحبة الحالة لإجراء عملية التحويل لمجرى البول ليكون مثل الأنثى مع إزالة العضو الذكري و الخصيتين، وبعد الموافقة تم إجراء الجراحة في عملية استغرقت ساعتين ونصف لدقتها و صغر الأعضاء.

وقال "الشرقاوي"، إنه تم إجراء التحويل و نزول البول في نهاية العملية، مع استمرار المتابعة التحليلية، مضيفًا "ويلاقي متابعة طبية منذ يومين مع تحسن الحالة يوميًا".

ضم الفريق كلًا من، الدكتور أيمن الشرقاوي المدير العام للمستشفي البيطرى بدسوق و كفرالشيخ، والدكتورة مي العوضي و الدكتورة مروة الكيلاني و الدكتورة ميرام فوزي و الدكتورة آية الشناوي و المساعده  آية نايل.

تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
تحويل قط ذكر إلى أنثى في كفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة
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