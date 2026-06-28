اليونان تعيد آثارا مصرية وتؤكد التزامها بحماية التراث الثقافي

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إنه في خطوة تعكس عمق التعاون الثقافي بين القاهرة وأثينا، أعادت اليونان ستة تماثيل أثرية مصرية صغيرة خلال مراسم أُقيمت بالمتحف الأثري الوطني في أثينا، بحضور وزيرة الثقافة اليونانية ومسؤولين من البلدين، وتضم المجموعة أربعة تماثيل أصلية تعود إلى الفترة الممتدة بين العصرين الهلنستي والروماني، وتحمل نقوشًا تشير إلى منطقة عرب المدفونة الأثرية بمحافظة سوهاج.

إعادة أثار مصرية

وأوضح بركات أن هذه القطع تكتسب قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، إذ تعكس المعتقدات الجنائزية والهوية الثقافية للمصريين في تلك الحقبة، حيث كانت تُدفن مع المتوفى اعتقادًا بأنها ستؤدي الأعمال نيابة عنه في الحياة الأخرى.

وأشار إلى أن القضية بدأت عام 2018، وانتهت بإعادة القطع بعد تحقيقات وتقديم مصر وثائق تثبت ملكيتها، تنفيذًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بما يؤكد التزام اليونان بحماية التراث وتعزيز التعاون مع مصر في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.