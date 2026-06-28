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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العلاوات والتموين على رأس أجندة البرلمان .. النواب يناقشون ملفات اقتصادية ساخنة اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تعود اللجان النوعية بمجلس النواب إلى الانعقاد اليوم لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الاقتصادية والخدمية، يتصدرها مشروع قانون العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، إلى جانب مناقشة طلبات إحاطة بشأن حذف مواطنين من بطاقات التموين، ومستقبل الدعم النقدي، وأوضاع الاقتصاد غير الرسمي، وسياسة ملكية الدولة، في اجتماعات تشهد مناقشة عدد من القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

 تحديد نسبة العلاوة الدورية

وتبدأ لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مستقبل منظومة الدعم

في المقابل، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية عدة اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق باستمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين رغم زوال أسباب الاستبعاد، إلى جانب بحث ملف التعاونيات، وأوضاع العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الشركة العامة للصوامع والتخزين، والتوسع في الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، ومستقبل منظومة الدعم، وسياسة ملكية الدولة، وعدد من الملفات الاقتصادية الأخرى.

العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة النواب مستقبل الدعم النقدي بطاقات التموين

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