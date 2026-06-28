فرق متابعة من التعليم بلجان الثانوية العامة لمتابعة الامتحانات ورصد المخالفات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هناك فرق متابعة من الوزارة منتشرة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية لمتابعة انضباط سير العملية الامتحانية ورصد المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ، طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. مواصفات الأسئلة

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحان اللغة العربية 2026 سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة



وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد ، أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم ، فتبلغ 80 درجة