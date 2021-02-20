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منوعات

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:27 ص
امرأة متهورة تنتقم
امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة
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هدير علاء
عوقبت سيدة بريطانية بالسجن لمدة 15 شهرًا على خلفية سلسلة من الأفعال المسيئة التي بدرت منها تجاه حبيبها السابق في إطار محاولتها الانتقام منه عقب انفصالهما، حيث وصل الأمر إلى إرسالها "رأس خنزير مقطوعة" إليه إلى جانب اتصالها به أكثر من 100 مرة يوميًا.

وجاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه السيدة "تيا ماكبين" ذات الـ33 عامًا أزعجت حبيبها السابق "أورالتون روبنسون"، 35 عامًا، وشريكة حياته الحالية بمكالمات هاتفية لا حصر لها، واستمرت مضايقاتها لهما حتى بعد أن استصدرا أمرًا تقييديًا لمنعها من التواصل معهما.


وأضاف التقرير أن "تيا ماكبين" كانت قد ارتبطت بعلاقة قصيرة الأمد بـ"روبنسون" في عام 2018، ولم تدم هذه العلاقة سوى لبضعة أشهر، وفي تلك الأثناء كان مازال مرتبطًا بشريكة حياته "آركايا بيش"، والتي تربطه بها علاقة طويلة الأمد.

وأفاد "ماثيو دالتون"، ممثل هيئة الادعاء في قضية "ماكبين" و"روبنسون"، بأنها قد أخبرته بشأن معاناتها من حالة تُعرف باسم "اضطراب ثنائي القطب" والتي تسبب تقلبات مزاجية حادة وانفعالات عاطفية، وبدأ بعد ذلك في الابتعاد عنها، وعقب انفصالهما أرسلت إليه رسائل مسيئة وشرعت في إزعاجه على مدى فترة طويلة، حيث اعتادت الطرق على باب بيته في وقت متأخر من الليل وترك رسائل مزعجة له، فضلًا عن الاتصال به أكثر من 100 مرة يوميًا.

وعمدت "ماكبين" أيضًا إلى إزعاج شريكة حياته الحالية من خلال تشويه سمعة المطعم الذي تتولى هذه السيدة إدارته بإرسال رسائل للعملاء تتضمن معلومات مغلوطة حول إجراءات الصحة والسلامة المتبعة بالمطعم، كما طلبت إرسال وجبات سريعة مرات عديدة إلى محل إقامة "روبنسون" وشريكة حياته.


وفي الـ25 من فبراير العام الماضي، أرسلت "رأس خنزير مقطوعة" إلى مطعم "آركايا بيش"، وصُدم "روبنسون" بعد توليه فتح الطرد وعثوره بداخله على هذا الاكتشاف المثير للاشمئزاز.

يذكر أن "تيا ماكبين" مثلت للمحاكمة بالعاصمة البريطانية "لندن" الخميس، حيث اعترفت بعدة تهم من بينها خرق أمر تقييدي وإلحاق أضرار جنائية، وعوقبت بالسجن لمدة 15 شهرًا.
امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة
امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة
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