فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

تداولت وسائل إعلام لقطات مصورة ترصد التحول المذهل الذي طرأ على صاحب لقب " أسمن طفل في العالم " سابقًا، بعد أن استطاع التخلص من أكثر من نصف وزنه.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الطفل الإندونيسي "آريا بيرمانا"، الذي يبلغ عمره الآن 14 عامًا، كان يزن في السابق نحو 190 كيلو جرامًا (في عمر 11 عامًا)، لكن وزنه وصل الآن إلى 82.5 كيلو جرام، وهو يشجع الآخرين على اتباع نظام غذائي صحي.









يشار إلى أن حالة "آريا" حيرت الأطباء منذ خمس سنوات بعد أن كشفت صور التُقطت له في مسقط رأسه بقرية "سيبورواساري" في مقاطعة "جاوة الغربية" بإندونيسيا، عن معاناته من السمنة المفرطة في مرحلة متقدمة، وقد شوهد في تلك اللقطات أثناء لعبه في خزان مياه لترطيب جسده، وحال وزنه الزائد دون تمكنه من العثور على ملابس تناسبه ولم يكن في إمكانه سوى لف رداء حول جسده، واعتاد أن يمضي أيامه في تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة باستمرار.





وليس ذلك فحسب، إذ حال وزنه الزائد أيضًا دون تمكنه من التوجه لمدرسته، لأن مجرد السير إلى المدرسة كان بالنسبة إليه أمرًا في غاية الصعوبة يتطلب جهدًا مضنيًا، لكن في ظل اتباعه نظام غذائي صحي مراقب عن كثب وممارسته التمارين الرياضية بانتظام لمدة 5 سنوات، استطاع التخلص من أكثر من نصف وزنه (قرابة 108 كيلو جرامات).





ونتيجة لذلك فقد أصبح في إمكانه الآن قيادة الدراجات وحتى تسلق الأشجار، إلى جانب أنه يسير مسافة 3 كيلو مترات يوميًا ويمارس كرة السلة أو غيرها من الألعاب الرياضية لمدة ساعتين يوميًا، كما أصبح قادرًا على السير إلى مدرسته قبل أن تُغلق بسبب جائحة كورونا.









وصرح "آريا بيرمانا" لوسائل إعلام قائلًا: "في عام 2015 لم أكن أتوقع أن كل هذا ممكن.. شعوري الآن أفضل مختلف تمامًا".





يذكر أن الصبي كان مدمنًا على المشروبات الغازية والوجبات سريعة التحضير في سن العاشرة، وحاول والداه إخضاعه لنظام غذائي صارم وهو ما ساعده على فقدان 9 كيلو جرامات من وزنه في غضون 4 أشهر، لكن الطريق أمامه كان مازال طويلًا.



