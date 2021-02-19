ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة

فضل مواطن بريطاني مطلوب للعدالة تسليم نفسه للشرطة طواعية بدلًا من قضاء مزيد من الوقت برفقة "الأشخاص الذين يعيش معهم" في ظل الإغلاق المفروض في المملكة المتحدة بسبب جائحة كورونا.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشخص المطلوب، والذي لم يُكشف عن هويته أو أي معلومات شخصية عنه لوسائل إعلام، سلم نفسه للشرطة بعد ظهر يوم الأربعاء في محاولة منه لكي ينعم ببعض "الهدوء والسكينة" بعد أن ضاق ذرعًا بعائلته.









وأضاف التقرير أن القيود المفروضة بسبب وباء كورونا أدت إلى توق الكثيرين إلى قدر من المساحة الشخصية بعيدًا عن هؤلاء الذين يقيمون معهم في منزل واحد، لكن يبدو أن هذا الرجل وصل إلى مرحلة أصبحت فيها العودة إلى السجن بالنسبة إليه أفضل من البقاء برفقة أفراد عائلته الذين يتشارك معهم بيتًا واحدًا.





يذكر أن شرطيًا بريطانيًا يُدعى "دارين تايلور"، وهو من شرطة مقاطعة "ساسكس" بإنجلترا، شارك تفاصيل هذه الواقعة الغريبة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أمس، الخميس، إذ كتب في تغريدة له: "السكينة والهدوء! رجل مطلوب للعدالة سلم نفسه للفريق بعد ظهر الأربعاء بعد أن أبلغنا بأنه يفضل العودة إلى السجن عن قضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص الذين كان يعيش معهم".







