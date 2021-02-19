اختطاف رضيعة بالخطأ أثناء سرقة سيارة والديها.. تفاصيل وصور

وثقت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام لحظة إنقاذ طفلة رضيعة عمرها عام واحد وإعادتها إلى عائلتها بمقاطعة "هيلزبورو" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، وذلك عقب تعرضها للاختطاف عن طريق الخطأ بعد سرقة سيارة والديها أثناء نومها بداخلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





ورصد مقطع فيديو صادر عن إدارة شرطة مقاطعة "هيلزبورو" اللحظة التي تمكن فيها ضباط من تحديد موقع السيارة التي كانت قد سُرقت، وسرعان ما عثروا بداخلها على الرضيعة "تينلي سايج ويست" بعد ساعات معدودة من تعرضها للاختطاف في إحدى المناطق السكنية بالمقاطعة الأمريكية.









وشوهد أحد ضباط الشرطة في أعقاب ذلك وهو يتفقد الرضيعة للتأكد من عدم إصابتها بأذى، لكنها سرعان ما شرعت في البكاء، وهو ما دفع الشرطي إلى حملها بين ذراعيه محاولًا تهدئتها لحين تسليمها إلى والديها.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الشرطة المحلية تمكنت من العثور على الرضيعة والسيارة المسروقة في منطقة تبعد حوالي 3 أميال عن المكان الذي وقعت فيه عمليتا الاختطاف وسرقة السيارة ، ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات أخرى توثق لحظة إعادة الرضيعة إلى عائلتها وسط جو من البهجة.





وكشفت الشرطة عن ملابسات الواقعة، موضحة أن والدة الرضيعة كانت تنقل أغراضًا من سيارتها من أجل والدة زوجها وفي تلك الأثناء سارع السارق إلى داخل السيارة واستطاع الانطلاق بها، وبداخلها الرضيعة، وأطلقت الشرطة عملية بحث عنها حتى تم التوصل إليها وإعادتها لوالديها.









وصرح مسئول بشرطة مقاطعة "هيلزبورو" خلال مؤتمر صحفي بأن سرقة سيارة ما يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ومن ثم فهو ينصح بعدم تشغيل محركها وتركها أو الابتعاد عنها تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.



