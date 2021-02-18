بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

يواجه مسافر مثير للشغب عقوبة محتملة بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد أن ثمل إثر إفراطه في احتساء المشروبات الكحولية ورفض الالتزام بارتداء كمامة واقية أثناء تواجده على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران "رايان إير" الأيرلندية.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الشرطة البريطانية احتجزت المسافر "أدريان فرونت"، وهو في الـ30 من عمره، في مطار "مانشستر" بإنجلترا في الـ29 من يناير الماضي، بعد أن أبلغ عنه موظفو شركة الطيران لاحتسائه مشروبات كحولية معفاة من الرسوم الجمركية فضلًا عن خلعه لكمامته الواقية مرارًا وتكرارًا خلال الرحلة رغم تحذير أفراد الطاقم له وحثه على ضرورة الالتزام بارتدائها والتوقف عن تناول الكحول.









لكنه رد على أحد أعضاء الطاقم بلفظ بذيء على مرأى من قرابة 100 مسافر آخرين، كما رفض مغادرة الطائرة عند وصول الشرطة للقبض عليه، وأبدى سلوكًا فظًا تجاه ضباط الشرطة، وأثناء اقتياد الضباط له واصل خلع كمامته الواقية بصورة متكررة.





وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن "أدريان فرونت" كان عائدًا على متن الرحلة الجوية إلى المملكة المتحدة بعد زيارة إلى مسقط رأسه بمدينة "كراكوف" البولندية لرؤية طفلته ذات الـ17 شهرًا، والتي كان قد حُرم من رؤيتها على مدى 6 أشهر، وشرع في احتساء مشروبات كحولية على متن الطائرة للتغلب على شعوره بالاستياء حيال اضطراره لترك طفلته برفقة والدتها.









واعترف "فرونت" خلال محاكمته أمام محكمة بمدينة "مانشستر" بأنه كان في حالة سكر أثناء الرحلة الجوية ولم يلتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



