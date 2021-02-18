تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

أثارت سيدة أسترالية في الـ49 من عمرها حالة من الجدل بعد أن شوهدت في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تحتسي الكحول بشراهة أثناء قيادة سيارتها، قبيل تسببها في حادث تصادم ثلاث سيارات.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإنه من المقرر أن تمثل قائدة السيارة، وهي من مدينة "جولد كوست" بولاية "كوينزلاند" الأسترالية، للمحاكمة في شهر مارس المقبل، حيث تبين أن نسبة الكحول في دمها كانت تتجاوز الحد القانوني المسموح به في أستراليا بمعدل خمس مرات ونصف بعد أن ضبطتها الشرطة.









وتواجه قائدة السيارة، التي لم تُذكر هويتها، اتهامًا بالقيادة تحت تأثير الكحول ، وقررت شرطة الولاية إيقاف رخصة قيادتها على خلفية هذه الواقعة، التي حدثت بعد ظهر أمس الأول، الثلاثاء، واضطر سكان محليون على إثرها إلى التدخل للمساعدة في إلقاء القبض على هذه السيدة في محطة وقود.





ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن شاهد العيان "سام مانجان"، الذي استطاع تصوير السيدة أثناء احتسائها الكحول أثناء قيادة سيارتها في محطة للوقود، قوله إن الوضع كان يمكن أن يصبح كارثيًا بالنسبة لقائدي السيارات الآخرين أو الركاب.





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وأضاف أن قائدة السيارة احتست زجاجة نبيذ بأكملها "دفعة واحدة"، لافتًا إلى أنه تتبعها بعد ذلك بسيارته وفوجئ باصطدامها بالعديد من حواجز الطرق والتحرك بسيارتها على نحو غير متزن.



