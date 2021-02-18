أطاحت به سيارة.. كلب يرعى صديقه المصاب ليلة كاملة .. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقطات المصورة المؤثرة لـ كلب وفي ظل بجوار كلب آخر مصاب ليلة كاملة بعد أن صدمته سيارة مسرعة وأطاحت به، ورفض الابتعاد عن صديقه لحين وصول المساعدة.





ويظهر الكلب المصاب في اللقطات المرفقة، والتي أفادت تقارير إخبارية بأنها صُورت في ولاية "سيارا" البرازيلية بعد ظهر يوم الـ14 من فبراير الجاري، وقد كان ملقى على جانب طريق دون حراك، في حين رفض صديقه الابتعاد عنه ومكث بجواره حتى صباح اليوم التالي، كما شوهد في إحدى اللقطات وكأنه كان يتفقده أو يحاول حثه على التحرك.









ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الكلب الوفي ظل بجوار الآخر المصاب ليلة كاملة حتى تدخلت جمعية خيرية محلية لإنقاذه.





ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممرضة تُدعى "مارينا أسونكاو"، والتي شاركت في إنقاذ الكلب المصاب، قولها إنه كان من الصعب التوجه لإنقاذه بعد ظهر يوم الأحد الماضي لعدم وجود أي أطباء بيطريين متاحين، لكن بعد تلقي أخبار بأن الكلبين مازالا في نفس البقعة في صباح اليوم التالي توجهت برفقة صديق لها يعمل طبيبًا بيطريًا، واصطحبا الكلب إلى عيادة بيطرية.





واستطردت موضحة أنه لدى اقترابها وصديقها من الكلب المصاب، بدر من الكلب الآخر الذي كان بجواره سلوكًا عدائيًا، لكنهما استطاعا التعامل مع الوضع وتهدئته.





وأكدت أن ذلك الكلب بقى بجوار الآخر المصاب طيلة الوقت، وعندما وضعت الكلب في سيارة بمساعدة صديقها لنقله إلى العيادة البيطرية قفز صديقه في الحال وظل بجانبه أيضًا حتى تلقيه العلاج.









وأشارت "مارينا أسونكاو" إلى أن العاملين بالعيادة تولوا رعاية الكلب المصاب وأعطوه دواءً وقدموا له طعامًا ومياه، مشددة على أنها فوجئت بمقدار التعاطف الذي أظهره الكلب الوفي لصديقه المصاب منذ إصابته وحتى الآن بعد إيداعهما في مأوى مؤقت.



