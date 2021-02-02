توفي متأثرا بإصابته بالسرطان.. كلب وفي ينتظر عودة صاحبه الميت منذ 5 سنوات

سلطت تقارير وسائل إعلام الضوء على قصة مؤثرة لكلب وفي بالصين ينتظر عودة صاحبه، الذي توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، على مدى الـ5 سنوات الماضية.









ووفقًا للتقارير، فإن الكلب الذي يُطلق عليه اسم "دا هوانج"، ينتظر عودة صاحبه، الذي أشير فقط إلى لقبه "شين"، بصبر وقد رفض ترك موقع عمله السابق حتى في ظل الظروف الجوية القاسية أملًا في أن يرى صاحبه الراحل مرة أخرى.

















وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن "شين" كان يعمل في موقف للسيارات ملحق بمبنى سكني بمدينة "شنيانج" في مقاطعة "لياونينج" الواقعة شمال شرق الصين، وقد تبنى كلبه "دا هوانج"، الذي كان في السابق كلبًا ضالًا، عام 2012.









وأفادت الصحيفة نقلًا عن تقارير وسائل إعلام محلية بأن الرجل قرر الاحتفاظ بالكلب بعد أن وجده يسرق لقمة من عشائه بمحل عمله ذات يوم، حيث سمح له بالعيش في المكتب المخصص له وتولى إطعامه ورعايته بصورة منتظمة، وعلى مدار الـ3 سنوات التي تلت ذلك أصبح الكلب بمثابة الصديق الأقرب لـ"شين" ومساعده، حيث كان يعاونه في حراسة المنطقة وينبح حال رؤية سيارة غير مألوفة.









لكن ذات يوم في عام 2015، لم يحضر "شين" لمكتبه كعادته، وفي غضون أقل من أسبوعين تم تشخيص إصابته بمرض السرطان الذي أودى بحياته دون أن يودع حيوانه الأليف، الذي واصل انتظاره في موقف السيارات بشكل يومي، وبعد مضي فترة بدأ يبحث عنه، وأوضح أحد السكان المحليين أنه رأى "دا هوانج" يتجول في أنحاء الحي السكني وكلما كان يرى شخصًا ما يشبه صاحبه كان يركض نحوه ليتبين إذا ما كان هو "شين".









يشار إلى أن الكلب سبق أن تعرض للسرقة على يد شخص باعه إلى مطعم للحوم الكلاب، لكن السكان المحليين الذين يعرفون قصته عثروا عليه بعد أن لاحظوا اختفاءه وشرعوا في البحث عنه، حيث اشتروه من المطعم وأنقذوه من الذبح، وعلى الرغم من أن عملية بحثه عن صاحبه المتوفى دائمًا ما تنتهي بخيبة أمل، إلا أنه يحضر يوميًا لموقف السيارات في نفس موعد نوبات عمل مريض السرطان الراحل.

















ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد السكان المحليين قوله: "نشعر بالفضول حياله.. دا هوانج يصمم على انتظار مالكه منذ 5 سنوات.. إلى متى يمكنه أن يواصل الانتظار؟".







