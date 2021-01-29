لحظات مؤثرة.. إنقاذ كلب من الموت متجمدًا في درجة حرارة 54 تحت الصفر

نجا كلب ضال من الموت متجمدًا في درجة حرارة 54 تحت الصفر بأعجوبة، حيث عُثِر عليه وقد تجمد في مكانه في ظل البرودة القارسة ويُعتقد أنه كان على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمنطقة "سيبيريا" في روسيا، لكن مجموعة من السكان المحليين تدخلوا لإنقاذه.





وأفادت تقارير إخبارية بأن محاولات إنقاذ الكلب بدأت بعد أن انتبهت عاملة في مستشفى قريب إلى صوت أنين استغاثته، ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام مجموعة السكان المحليين بحفر الثلوج المتجمدة حوله والتي حالت دون قدرته على التحرك بحذر خشية إلحاق الأذى به.









وقررت السيدة التي عثرت عليه في البداية بعد سماع أنينه إيوائه في مسكنها في أعقاب عملية إنقاذه، وتبين أنها وقت عثورها عليه كانت تعمل في مطبخ ملحق بمستشفى توجد في قرية تقع على مسافة أكثر من 3 آلاف ميل شرق العاصمة الروسية "موسكو".





وحاولت هذه السيدة إنقاذ الكلب الضال عقب عثورها عليه عالقًا وسط الثلوج، لكن لم تتمكن من إخراجه من مأزقه بمفردها، لذا طلبت مساعدة عدد من سكان قريتها، وبالفعل لم يترددوا وشرعوا في إنقاذه مستخدمين عتلات لإزاحة الجليد.







