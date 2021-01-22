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منوعات

51 درجة تحت الصفر.. لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:58 ص
لقطات مروعة لتجمد
لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مشهدًا مروعًا لتجمد مجموعة من الحيوانات حتى الموت في دولة كازاخستان بعد أن شهدت درجات الحرارة هناك انخفاضًا كبيرًا حيث وصلت إلى 51 درجة مئوية تحت الصفر.

وأفادت تقارير إعلامية تداولت اللقطات الخاصة بالواقعة بأن الحيوانات تجمدت بسرعة هائلة دون أن يترك لها الجو الجليدي طريقًا للبحث عن مأوى والنجاة بحياتها.

وكان من بين الحيوانات التي تجمدت حتى الموت في ظل ظروف جوية قاسية تجتاح الدولة الواقعة في آسيا الوسطى خروف وكلبين وجرذ وحيوان "ظبي السايغا".

ومن الواضح أن هذه الحيوانات قد نفقت في الحال وتجمدت في مكانها وكأنه لم يتبق لديها هواء للتنفس على نحو مفاجئ، حتى أن جرذًا شوهد متجمدًا تمامًا فوق ظهر كلب تجمد بدوره، كما يتبين في اللقطات المرفقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها دولة كازاخستان واقعة مماثلة، حيث سبق أن تداولت وسائل إعلام دولية في عام 2018 مقاطع فيديو ومجموعة من الصور التي وثقت تجمد كلب وأرنب حتى الموت إثر وصول درجات الحرارة إلى 56 درجة مئوية تحت الصفر.

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