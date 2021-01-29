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منوعات

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام شاب ثلاثيني بتثبيت كاميرات مراقبة في غرفة نومه لمراقبة قطته البالغة من العمر عامين أثناء نومه بعد أن دفعه فضوله أن يعلم ماذا تفعله القطة أثناء الليل . 

حسب ما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن الشاب الذي يدعى دالاس من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية البالغ من العمر 37 عاما
، قام بوضع كاميرات مراقبة في غرفته لمعرفة ما يحدث أثناء نومه . 

اكتشف الشاب أن قطته تنشط ليلا و تقوم بالسير أمام باب الغرفة، و تعود إلى السرير الذي ينام عليه الشاب و تقوم بالقفز فوق السرير وتعود إلى الباب مرة أخرى و تقضي الليلة في نفس الحركات . 

الغريب في الأمر أن القطة تتعامل مع صديقها و كأنه مستيقظ، قام الشاب بإدعاء انه نائم إلا أمام قطته و راقبها، فوجد\ أنها تأتي إليه أثناء نومه و تقوم بلعق وجهه و غرز أظافرها في جلده و لذلك فسر لنفسه الخدوش الذي يصاب بها من وقت لآخر في جلده .  
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