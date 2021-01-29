تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

قام شاب ثلاثيني بتثبيت كاميرات مراقبة في غرفة نومه لمراقبة قطته البالغة من العمر عامين أثناء نومه بعد أن دفعه فضوله أن يعلم ماذا تفعله القطة أثناء الليل .





حسب ما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن الشاب الذي يدعى دالاس من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية البالغ من العمر 37 عاما

، قام بوضع كاميرات مراقبة في غرفته لمعرفة ما يحدث أثناء نومه .





اكتشف الشاب أن قطته تنشط ليلا و تقوم بالسير أمام باب الغرفة، و تعود إلى السرير الذي ينام عليه الشاب و تقوم بالقفز فوق السرير وتعود إلى الباب مرة أخرى و تقضي الليلة في نفس الحركات .





الغريب في الأمر أن القطة تتعامل مع صديقها و كأنه مستيقظ، قام الشاب بإدعاء انه نائم إلا أمام قطته و راقبها، فوجد\ أنها تأتي إليه أثناء نومه و تقوم بلعق وجهه و غرز أظافرها في جلده و لذلك فسر لنفسه الخدوش الذي يصاب بها من وقت لآخر في جلده .