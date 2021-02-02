شاهد.. «كنغر» يثير فوضى عارمة بمنزل سكني بعد اقتحامه بحثا عن طعام

وثقت لقطات مصورة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام حيوان " كنغر " لمنزل مخصص لقضاء العطلات على الساحل الجنوبي لولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية أثناء إقامة مجموعة من السائحين به، متسببًا في حالة من الفوضى أثناء بحثه عن طعام في أرجاء المنزل.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكنغر استطاع دخول محل إقامة السائحين قفزًا عبر باب تُرك مفتوحًا، وقد استطاع أحدهم توثيق هذا الموقف بكاميرا هاتفه المحمول، وشوهد الكنغر في بداية فيديو التُقط بالمنزل وقد كان يعبث بالأغراض الموضوعة بالمطبخ قبل أن يحاول التشبث بوعاء موضوع على طاولة، لكنه سرعان ما أسقطه أرضًا.









وسارعت سيدة كانت متواجدة بجواره مباشرة بالتقاط الوعاء وحاولت دفعه للمغادرة، في حين سُمع صوت ضحكات البقية، لكن الكنغر واصل البحث عن طعام، قبل أن يشرع في التوجه ناحية غرفة النوم وسط ذهول كافة المتواجدين، إلا أنه عثر على وجبة من شرائح البطاطس في أحد أركان غرفة المعيشة وشرع في التهامها على الفور.





يشار إلى أن المقيمين بمنزل العطلات كانوا في زيارة لشاطئ بالقرب من خليج "باتيمانز" في منطقة الساحل الجنوبي لولاية "نيو ساوث ويلز" لقضاء عطلة نهاية الأسبوع برفقة طالب ألماني عندما اقتحم الكنغر محل إقامتهم.







