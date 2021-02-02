ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الجوازة باظت .. عروس تشترط على عريسها طلبا غريبا في عقد الزواج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في الزيجات يتجه العديد من الأزواج إلى وضع شروط إضافية، وبنودا إلى عقد الزواج، مثل عدم الطلاق نهائيًا، أو عدم السماح للزوج بالزواج من أخرى، ولكن كان من أغرب البنود التي أصرت عروس على إضافتها لعقد الزواج الخاص بها؛ هي إفصاح الزوج عن أرقامه السرية. 

بينما كان الجميع ينتظر اللحظة التي يلتف العروسين حول المأذون لعقد القرآن أمام الجميع؛ طالبت العروس بإلزام العريس بالإفصاح عن الرقم السري للهاتف الذكي، أو بقائه دون كلمة سر؛ لتتمكن من فتحه في أي وقت إن أرادت.

وطبقًا لصحيفة الوطن السعودية، سأل المأذون الخاطب عن موافقته على هذا البند الذي طرحته العروس السعودية، ولكن جاءت إجابته بالرفض، معتبرًا ذلك تعديا على حريته الشخصية.

وصممت العروس على طلبها وظل العريس متشبثًا برفضه، ليتم إيقاف عقد القران وافترق العروسان في ليلة الزفاف، وأوضح المأذون السعودي "صالح بخاري" أن الشروط التي تطلبها العروس يتم كتابتها بعد أخذ رأي العريس، وعندما يوافق العريس على الشروط؛ يتم إضافتها في العقد إلكترونيًا، موضحًا أن بعض العرائس لها طلبات تعتبر غريبة، ولكن نجد قبولا من بعض الأزواج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في لفتة إنسانية.. محافظ شمال سيناء شاهد على عقد زواج فتاة من أصحاب البصيرة بالعريش

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

ترشيحاتنا

تفاصيل العثور على منبر خشبي من الكنوز الفنية ملقى بأحد مقالب القمامة بالمحلة.. فيديو

وسط غياب فني.. تشييع جثمان المخرج الكبير محمد عبدالنبي إلى مثواه الأخير

1.9 تريليون ودائع.. البنك الأهلي يزف بشرى للمواطنين حول فائدة الشهادة البلاتينية

امرأة تفقد حاسة الشم لمدة عام بعد إصابتها بفيروس كورونا

موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

دبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها