الجوازة باظت .. عروس تشترط على عريسها طلبا غريبا في عقد الزواج

في الزيجات يتجه العديد من الأزواج إلى وضع شروط إضافية، وبنودا إلى عقد الزواج، مثل عدم الطلاق نهائيًا، أو عدم السماح للزوج بالزواج من أخرى، ولكن كان من أغرب البنود التي أصرت عروس على إضافتها لعقد الزواج الخاص بها؛ هي إفصاح الزوج عن أرقامه السرية.
بينما كان الجميع ينتظر اللحظة التي يلتف العروسين حول المأذون لعقد القرآن أمام الجميع؛ طالبت العروس بإلزام العريس بالإفصاح عن الرقم السري للهاتف الذكي، أو بقائه دون كلمة سر؛ لتتمكن من فتحه في أي وقت إن أرادت.
وطبقًا لصحيفة الوطن السعودية، سأل المأذون الخاطب عن موافقته على هذا البند الذي طرحته العروس السعودية، ولكن جاءت إجابته بالرفض، معتبرًا ذلك تعديا على حريته الشخصية.
وصممت العروس على طلبها وظل العريس متشبثًا برفضه، ليتم إيقاف عقد القران وافترق العروسان في ليلة الزفاف، وأوضح المأذون السعودي "صالح بخاري" أن الشروط التي تطلبها العروس يتم كتابتها بعد أخذ رأي العريس، وعندما يوافق العريس على الشروط؛ يتم إضافتها في العقد إلكترونيًا، موضحًا أن بعض العرائس لها طلبات تعتبر غريبة، ولكن نجد قبولا من بعض الأزواج.