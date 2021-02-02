الجوازة باظت .. عروس تشترط على عريسها طلبا غريبا في عقد الزواج

في الزيجات يتجه العديد من الأزواج إلى وضع شروط إضافية، وبنودا إلى عقد الزواج، مثل عدم الطلاق نهائيًا، أو عدم السماح للزوج بالزواج من أخرى، ولكن كان من أغرب البنود التي أصرت عروس على إضافتها لعقد الزواج الخاص بها؛ هي إفصاح الزوج عن أرقامه السرية.





بينما كان الجميع ينتظر اللحظة التي يلتف العروسين حول المأذون لعقد القرآن أمام الجميع؛ طالبت العروس بإلزام العريس بالإفصاح عن الرقم السري للهاتف الذكي ، أو بقائه دون كلمة سر؛ لتتمكن من فتحه في أي وقت إن أرادت.





وطبقًا لصحيفة الوطن السعودية، سأل المأذون الخاطب عن موافقته على هذا البند الذي طرحته العروس السعودية، ولكن جاءت إجابته بالرفض، معتبرًا ذلك تعديا على حريته الشخصية.



