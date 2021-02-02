بسعر خيالي .. بيع مقعد مرحاض هتلر في مزاد علني

سيُطرح مقعد مرحاض أدولف هتلر للبيع بالمزاد حيث من المتوقع أن يكون المزاد الفائز حوالي 15000 جنيه إسترليني.





كان جندي أمريكي قد انتزع القطعة الغريبة من الحمام الخاص للديكتاتور النازي من منزل عطلاته في مدينة "بيرجوف" في جبال الألب البافارية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





نهب الرقيب "راجنفالد بورش" مقعد المرحاض بعد أن طلب كبار الضباط من القوات الحصول على ما تريد من الممتلكات، التي تضررت بالفعل بشدة من قصف الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية.





أثناء خروجه من الحمام ومعه تذكارات بيرغوف ، سأل جندي آخر "بورش" عن سبب حمله لمقعد المرحاض ، فأجاب: "أين تعتقد أن هتلر وضع مؤخرته؟"، حيث قام الرقيب بشحنها مرة أخرى إلى منزل عائلته في نيوجيرسي ، الولايات المتحدة حيث قام بورش بفخر أثناء عودته بتثبيتها في قبو منزله.





وقد قررت عائلته الاستفادة من مقعد المرحاض في مزاد في مدينة تشيسابيك بولاية ماريلاند الأسبوع المقبل ، وتم وضع سعر إرشادي يتراوح بين 10000 جنيه إسترليني و 15000 جنيه إسترليني.





فيما قال "بيل باناجوبولوس" من شركة ألكسندر للمزادات إنه "مضمون أن يكون واحدًا من أكثر العناصر التي يمكن للمرء إضافتها إلى مجموعة آثار الحرب العالمية الثانية".