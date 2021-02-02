ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسعر خيالي .. بيع مقعد مرحاض هتلر في مزاد علني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
سيُطرح مقعد مرحاض أدولف هتلر للبيع بالمزاد حيث من المتوقع أن يكون المزاد الفائز حوالي 15000 جنيه إسترليني.

كان جندي أمريكي  قد انتزع القطعة الغريبة من الحمام الخاص للديكتاتور النازي من منزل عطلاته  في مدينة "بيرجوف" في جبال الألب البافارية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

نهب الرقيب "راجنفالد بورش" مقعد المرحاض بعد أن طلب كبار الضباط من القوات الحصول على ما تريد من الممتلكات، التي تضررت بالفعل بشدة من قصف الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية.

أثناء خروجه من الحمام ومعه تذكارات بيرغوف ، سأل جندي آخر "بورش" عن سبب حمله لمقعد المرحاض ، فأجاب: "أين تعتقد أن هتلر وضع مؤخرته؟"، حيث قام الرقيب بشحنها مرة أخرى إلى منزل عائلته في نيوجيرسي ، الولايات المتحدة حيث قام بورش بفخر أثناء عودته بتثبيتها في قبو منزله.

وقد قررت عائلته الاستفادة من مقعد المرحاض في مزاد في مدينة تشيسابيك بولاية ماريلاند الأسبوع المقبل ، وتم وضع سعر إرشادي يتراوح بين 10000 جنيه إسترليني و 15000 جنيه إسترليني.

فيما قال "بيل باناجوبولوس" من شركة ألكسندر للمزادات إنه "مضمون أن يكون واحدًا من أكثر العناصر التي يمكن للمرء إضافتها إلى مجموعة آثار الحرب العالمية الثانية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحضان وقبلات.. علاقة مريبة ربطت هتلر بـ كلبه بلوندي

لا أخطط للسيطرة على العالم.. هتلر يظهر في البرلمان الناميبي

لمدة 11 شهرًا.. أم تحتجز ابنتها المعاقة داخل مرحاض مظلم

علاقة مريبة وجريمة قتل في منزل هتلر.. قصة غريبة ترويها جارته

ترشيحاتنا

بفستان جريء .. زينة تثير الجدل بإعلان تخرجها في كلية الحقوق

دبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونا

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

تجنب حدوثها .. 3 أسباب لارتفاع درجات حرارة السيارة

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل