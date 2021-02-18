بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

اعترف مواطن بريطاني في الـ52 من عمره في وقت سابق من الأسبوع الجاري بخرقه الإجراءات الاحترازية الصارمة المفروضة في دولة سنغافورة للسيطرة على جائحة كورونا ، وذلك بتسلله من غرفته الفندقية أثناء خضوعه لحجر صحي إلزامي مدته أسبوعين من أجل مقابلة خطيبته.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن "نايجل سكيا" من الممكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر على خلفية مغادرته لغرفته الفندقية ثلاث مرات في الـ21 من سبتمبر العام الماضي، وكانت إحدى المرات لمقابلة خطيبته السنغافورية "أجاثا إيامالاي"، والتي لم تكن قيد الحجر الصحي، لكنها حجزت غرفة في الفندق ذاته.









واعترفت "إيامالاي" ذات الـ39 عامًا، والتي تزوجت من "نايجل سكيا" في شهر نوفمبر الماضي، بتهمة تحريضه ومساعدته في خرق الإجراءات الاحترازية، وتبين أيضًا أن الأخير لم يكن مرتديًا كمامة واقية في تلك الأثناء.





يشار إلى أنه يتعين على أغلب الوافدين إلى سنغافورة الخضوع لحجر صحي مدته 14 يومًا في فنادق مخصصة من قبل الحكومة.





وجاء في تقرير لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية حول الواقعة أن "سكيا" توجه إلى غرفة خطيبته آنذاك، والتي كانت تعلو غرفته بـ13 طابقًا باستخدام درج عبر مخرج طوارئ كانت هي قد فتحته من أجله.









وأفاد التقرير بأنه من المقرر صدور الحكم النهائي ضد "نايجل سكيا" و"أجاثا إيامالاي في الـ26 من فبراير الجاري، لافتًا إلى أن عقوبة خرق إجراءات كورونا في الدولة الآسيوية إما دفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار سنغافوري أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو كليهما.



