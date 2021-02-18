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منوعات

الصداع والتقلصات .. أعراض جديدة تكشف عن وجود فيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
منذ الوهلة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا، وخرج العلماء حول العالم يحذرون من التفشي السريع لذلك الفيروس، وأوضحوا أن أهم أعراضه السعال وارتفاع درجة الحرارة و فقدان حاستي الشم و التذوق، إلا أن المفاجآت مازالت تنهال علينا من حين لآخر .


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن أعراض فيروس كورونا لم تتوقف عند حد ارتفاع درجة الحرارة، فإنك قد تكون مصابا بالفيروس دون أن تظهر عليك الاعراض الشائعة .


حسب الدراسة التي نشرتها الصحيفة، فإن الأعراض الشائعة التي تشير إلى إصابة الشخص بالفيروس لم تعد فقط الوحيدة التي تشير إلى وجود المرض، فإن الصداع البسيط الذي نصاب به في منتصف اليوم و نظن انه بسبب الإرهاق و التعب قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا.


أشارت الصحيفة إلى ان الصداع و تقلصات البطن والتهاب الحلق ، يمكن إضافتها لقائمة الاعراض التي تؤكد إيجابية الحالة وإصابة الشخص بفيروس كورونا، و إذا قمت بتجاهل الأعراض قد يتطور الامر و ينهار جهاز المناعة أمام المرض و تسوء الحالة الصحية و قد تصل إلى الموت بشكل سريع .


جدير بالذكر أن الدراسة حذرت من تلك الأعراض، فإذا شعرت بأي منها، فعليك التوجه للقيام بالمسحة الطبية فورا . 
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